"نوعية المنصورة": عضو هيئة تدريس لكل 20 طالبًا

الدقهلية - رامي القناوي:

أكد الدكتور عبد الله جاد، عميد كلية التربية النوعية بجامعة المنصورة، أن الكلية تعمل على تطوير مختلف القطاعات، وتطوير العملية التعليمية للوصول لخريج قوي يستطيع المنافسة داخليًا وخارجيًا وإيجاد فرصة عمل مميزة.

وأضاف جاد، أن الكلية تتميز بكفاءة العنصر البشري، حيث تضم الكلية 280 عضو هيئة تدريس معظمهم من الشباب بمعدل عضو هيئة تدريس لكل 20 طالبًا، في حين أن المعدل العالمي عضو هيئة تدريس لكل 25 طالبًا.

جاء ذلك خلال لقاء عميد الكلية برئيس جامعة المنصورة، اليوم الاربعاء، لمناقشة استعدادات الكلية للتقدم للجودة في العام المقبل ضمن خطة الجامعة لحصول باقي الكليات التي لم تُعتمد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وكلف رئيس الجامعة، عميد كلية التربية النوعية بإعداد خطة كاملة لتطوير المعامل، البنية الأساسية، البرامج النوعية، وتنفيذها بمشاركة كافة القطاعات بالكلية، وتنفيذ كافة الاستعدادات للتقدم للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لتكون كلية التربية النوعية بالمنصورة أول كلية تربية نوعية بالجامعات المصرية تتقدم للحصول على الاعتماد.