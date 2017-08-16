رئيس الوزراء: اقتربنا من إنهاء التقرير النصف سنوي لأداء الحكومة

كتب- محمد غايات:

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة اقتربت من إنهاء التقرير نصف سنوي لأدائها على أن يتم عرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي والبرلمان.

وعن قرار الحكومة بالسماح للغرف التجارية بإنشاء شركات، قال إسماعيل في تصريحات صحفية، إن الغرف التجارية لها دور هام في المرحلة الحالية، وأن الحكومة حريصة على الاستفادة منها في منظومة التجارة الداخلية.

وأكد أن القرار يؤكد دور الغرف التجارية في المرحلة الاقتصادية الراهنة.

وأصدر رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، قرارًا يسمح للغرف التجارية أو اتحادها العام بتأسيس الشركات أو المساهمة فيها ومجالات نشاطها.