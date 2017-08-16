ضبط 5 أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي 07:06 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

كتب - علاء عمران:ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، 5 أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وبحوزتهم مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.وكانت قد وردت معلومات سرية بتفاصيل الواقعة، لضباط مباحث الأموال العامة، فتم استئذان النيابة العامة باستهداف المتهمين بعدة أكمنة أمنية، وتم ضبط كل من "محمد.أ"،42 سنة، صاحب مكتب استيراد وتصدير، و"محمود"، "شقيق الأول"، 35 سنة، مقيمان بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية، وبحوزتهما (32,951 دولار أمريكي، و 989,200 جنيه مصري - 78,872 ريال سعودي- 35,860 يورو- 4,000 جنيه إسترليني- 500 ريال قطري- 6,650 درهم إماراتي- 55 دينار كويتي).كما تم ضبط كل من "عبدالله.ج"، ج. ع" مواليد 1976، مندوب بإحدى شركات السياحة، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة، و"أسامة م. و" مواليد 1964، مدير وشريك في شركة السياحة التي يعمل بها المتهم الأول، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزتهما (97 ألف دولار أمريكي) وذلك بشارع مكرم عبيد بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.وتم ضبط "محمود.م"،30 سنة، صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة، ومُقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وسبق اتهامه في قضية "جرائم اقتصادية"، وبحوزته (218 ألف جنيه مصري) حصيلة قيامه بالإتجار في النقد الأجنبي.واعترف المتهمون بعد مواجهتهم جميعا بقيامهم بالإتجار في النقد الأجنبي بطرق غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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