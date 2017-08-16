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مسؤول حوثي ينفى احتجاز موظفين بالأمم المتحدة

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مصراوي Masrawy

مسؤول حوثي ينفى احتجاز موظفين بالأمم المتحدة

07:11 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

مسؤول حوثي ينفى احتجاز موظفين بالأمم المتحدة

محمد البخيتي

صنعاء - ( د ب أ): 

أكد محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لجماعة انصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الاربعاء احتجاز 12 يمنيا، لم يذكر صفتهم، لدى الأمن القومي، إلا أنه نفى بأن يكون بينهم موظفون بالأمم المتحدة، ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وكانت مصادر محلية يمنية قالت لوكالة الأنباء الألمانية، أمس الثلاثاء، إن عناصر تابعة للحوثيين وقوات صالح احتجزت 12 يمنيا بينهم اشخاص يحملون الجنسية الأمريكية، بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف العربي، مشيرة إلى أنهم محتجزون بداخل الأمن القومي.

واوضحت المصادر أمس الثلاثاءأن المحتجزين صحفيون وموظفون لدى الأمم المتحدة.

في السياق نفسه، اطلق صحفيون وناشطون حملة الكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مطالبين فيها بسرعة الافراج عن الصحفي والناشط اليمني هشام العميسي، وهو أحد المحتجزين لدى الأمن القومي.

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول ذلك.

ويسيطر الحوثيون والقوات الموالية لصالح منذ نهاية عام 2014 على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى، في حين يواجهون اتهامات باختطاف واحتجاز عدد كبير من الصحفيين والناشطين المعارضين لهم.

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