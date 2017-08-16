أمريكا تعتبر اتفاقية "نافتا" فاشلة من الأساس 07:09 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

واشنطن - (د ب أ): قال الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتزر" في مستهل مفاوضات إعادة صياغة اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) التي تضم كندا والولايات المتحدة والمكسيك إن الاتفاقية "فاشلة من الأساس".وأضاف "لايتزر" أثناء استقبال نظيريه الكندي والمكسيكي في واشنطن لبدء أول جولة من المفاوضات الجديدة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "غير مهتم بمجرد تعديل بنود قليلة.. نافتا فاشلة من الأساس بالنسبة للكثير والكثير من الأمريكيين وتحتاج إلى تحسينات كبيرة".واعترف المسؤول الأمريكي بفوائد الاتفاقية وبخاصة بالنسبة للمزارعين ومربي الماشية، لكنها بددت مئات الآلاف من الوظائف في قطاع التصنيع وهناك أعمال تم فقدها نتيجة تغيير حركة التجارة خلال 23 عاما منذ دخول الاتفاقية حيز التطبيق".يأتي ذلك فيما التقى مفاوضون من كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا اليوم الأربعاء في واشنطن لإجراء أول جولة من محادثات تهدف إلى إعادة صياغة الترتيبات التجارية التي أقرتها الدول الثلاث قبل نحو ربع قرن.وتعد المحادثات، التي من المقرر أن تستمر حتى الأحد، أول اختبار للجهود التي تبذلها الأطراف لإنقاذ اتفاقية سبق أن وصفها ترامب بأنه الأسوأ على الإطلاق.ومنذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 1994، أدت إلى التحام اقتصادات الجيران الثلاثة، وضاعفت بثلاث مرات حجم التجارة بين أطرافها، وفتحت أسواقا، وأدت إلى تغيير توجهات الإنتاج في القارة.ومن الجدير بالذكر أن مصير الاتفاقية سيظل غامضا في ظل استمرار اصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إمكانية انسحاب الولايات المتحدة إذا لم تتوصل إلى "اتفاقية عادلة"، كما أن الانتخابات الرئاسة المكسيكية المقررة العام القادم تمثل تحديا إضافيا.

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