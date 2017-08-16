مقتل واصابة 20 عنصرًا من القوات الحكومية السورية شرقي دمشق

حلب - (د ب أ):

قتل 15 عنصراً من القوات الحكومية السورية على جبهة جوبر شرق العاصمة دمشق، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي اتهم فيه فيلق الرحمن القوات الحكومية بقصف حي عين ترما بالغازات السامة.

وقال مصدر إعلامي مقرب من فيلق الرحمن لوكالة الانباء الالمانية إن "15 عنصراً من القوات الحكومية السورية والمسلحين الموالين لها، قتلوا اليوم بينهم ضابط وأصيب 6 اخرون بجروح في كمين حيث فجروا نقطة استراتيجية لقوات النظام في حي جوبر".

وأضاف المصدر أن "اشتباكات عنيفة للغاية شهدها حي جوبر بين مقاتلي فيلق الرحمن والقوات الحكومية حيث فصفت الاخيرة بالمدفعية وصواريخ أرض-أرض حي جوبر وجبهة بلدات عين ترما جسرين وكفر بطنا بريف دمشق ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين بجروح إضافة دمار في الأبنية والممتلكات".

وكان فيلق الرحمن أعلن مساء أمس الثلاثاء، عن خسائر قوات الفرقة الرابعة التابعة للنظام خلال أسبوع، حيث قتل أكثر من 50عنصراً للأخير، وأصيب أكثر من 80 آخرين، فيما تم تدمير أربع دبابات عن طريق ثلاثة كمائن نفذها الفيلق ضد قوات النظام.

إلى ذلك اتهم فيلق الرحمن عناصر الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري بانهم استخدموا غاز الكلور السام في إحدى نقاط المواجهة في عين ترما بعد خسائرها الفادحة و فشلها في الاقتحام، الأمر الذي أدى إلى حالات اختناق في صفوف الفيلق".

ونشر الفيلق عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي أن "عناصر الفرقة الرابعة استهدفوا أطراف بلدة عين ترما بالغازات السامة بعد إعلان الفيلق مقتل أكثر من 15 عنصرًا من عناصر الفرقة الرابعة بتفجير نفق بهم على جبهة حي جوبر الدمشقي".