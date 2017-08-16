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خبراء أمميون يدعون الولايات المتحدة إلى إدانة الجرائم العنصرية

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مصراوي Masrawy

خبراء أمميون يدعون الولايات المتحدة إلى إدانة الجرائم العنصرية

06:58 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

خبراء أمميون يدعون الولايات المتحدة إلى إدانة الجرائم العنصرية

الأمم المتحدة

نيويورك - (د ب أ): قالت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، الأربعاء، إنهم غاضبون بسبب أعمال العنف فى مدينة شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا الأمريكية، ودعوا الأمريكية إلى التحقيق في جرائم الكراهية ومقاضاة مرتكبيها.وقال الخبراء فى بيان مشترك إن الاحداث التى وقعت خلال مسيرة القوميين البيض هى أحدث الأمثلة على تزايد العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأفارقة والعنف العرقى وكراهية الاجانب التى لوحظت فى المظاهرات فى جميع انحاء الولايات المتحدة".والخبراء الثلاثة هم موتوما روتيري المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية، وسابيلو جوميدز رئيس مجموعة عمل الخبراء المعنية بالمنحدرين من أصل أفريقي، وأناستازيا كريكلي رئيسة لجنة القضاء على التمييز العنصري.

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