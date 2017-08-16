"الأعلى للإعلام" يبحث توحيد بث مناسك الحج للقنوات الحكومية والخاصة 06:56 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

كتبت - هاجر حسني:قال أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس سيناقش في اجتماع اليوم آلية توحيد بث مناسك الحج بين القنوات الحكومية والخاصة.وأضاف سليم، في تصريح قبل بدء اجتماع المجلس، اليوم الأربعاء، أن المجلس سيشرف على إرسال بعثة للأراضي المقدسة لتغطية المناسك إعلامياً.وأوضح أن المجلس سيناقش كذلك ضوابط ومعايير استطلاعات الرأي وبحوث المشاهدة والتي يجب أن تلتزم بها أي شركة تريد الحصول على ترخيص للعمل في هذا المجال.

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