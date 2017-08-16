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فوضى في محطة مصر.. والسبب حادث «قطاري الإسكندرية»

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فوضى في محطة مصر.. والسبب حادث «قطاري الإسكندرية» فوضى في محطة مصر.. والسبب حادث «قطاري الإسكندرية»

التحرير

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تجمهر المئات من الركاب على أرصفة السكة الحديد بمحطة في ميدان رمسيس، اليوم الأربعاء، بعد تأخر عدد من قطارات الوجهين القبلى والبحرى عن الخروج فى موعدها المحدد، مثلما هو معلن فى جدول التشغيل اليومي؛ ما دفع بعض الركاب إلى النزول على القضبان وافتراش الأرض.

مصادر بالسكة الحديد صرحت لـ"التحرير"، بأنه منذ وقوع حادث تصادم "قطارين" بالإسكندرية، لم يخرج قطار فى موعده المحدد، بل تنطلق القطارات بعد موعدها بـ3 ساعات أو أكثر؛ ما أسفر عن إحداث فوضى عارمة داخل المحطات الرئيسية مثل محطتي مصر بالقاهرة والإسكندرية، وباقى محطات محافظات الصعيد.

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وأضافت المصادر، أن سبب التأخير يرجع إلى امتناع سائقى القطارات عن الخروج بالجرار من الورش إلا بعد التأكد من صلاحيته تماما؛ تخوفا من تعطل القطار بالطريق مثلما حدث فى "حادث الإسكندرية".

من جانبه، قال المهندس السيد سالم، رئيس السكة الحديد الجديد، إنه يعمل على حل المشكلة من جذورها، لافتا إلى أن اليوم هو الأول في أيام عمله رسميًا، حيث اجتمع بنوابه المسئولين عن الصيانة والتشغيل، وأكد أن السائقين لهم حقوق أصيلة، وسيحصلون عليها في أقرب وقت.

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التحرير

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