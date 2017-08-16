لاعبو ستوك سيتي الأكثر تتويجًا بدوري أبطال أوروبا في «البريميرليج»

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تعاقد ستوك سيتي مع لاعب باريس سان جيرمان خيسي رودريجز لمدة عام واحد على سبيل الإعارة، ليصبح ستوك أكثر الأندية الإنجليزية التي تضم لاعبين سبق لهم التتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ونجح خيسي رودريجز في الفوز بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد مرتين من قبل لينضم إلى كل من بويان وشاقيري وأفيلاي وفليتشر في صفوف الذين سبق لهم وأن توجوا بأعرق المسابقات الأوروبية من قبل.

وكان بإمكان ستوك سيتي أن يضم 7 لاعبين في صفوفه سبق وأن حصدوا دوري أبطال أوروبا من قبل في حال لم يرحل ماركو أرناتوفيتش إلى وست هام هذا الصيف إلى جانب رحيل مارك مونيسا إلى جيرونا على سبيل الإعارة.

وفيما يلي قائمة الأندية الإنجليزية في الموسم الحالي التي تضم لاعبين سبق وأن توجوا بلقب دوري أبطال أوروبا من قبل:

- ستوك سيتي (5 لاعبين): خيسي رودريجز مع ريال مدريد عامي 2014 و2016- بويان مع برشلونة عامي 2009 و2011- إبراهيم أفيلاي مع برشلونة عام 2011- دارين فليتشر مع مانشستر يونايتد عام 2008- شاقيري مع بايرن ميونيخ عام 2013.

- تشيلسي (4 لاعبين): ديفيد لويز وجاري كاهيل مع تشيلسي عام 2012- بيدرو مع برشلونة 3 مرات أعوام 2009 و2011 و2015- ألفارو موراتا مع ريال مدريد عامي 2014 و2017.

- مانشستر سيتي (3 لاعبين): دانيلو مع ريال مدريد عامي 2016 و2017- كلاوديو برافو مع برشلونة عام 2015- يايا توريه مع برشلونة عام 2009.

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- مانشستر يونايتد (لاعبان): مايكل كاريك مع مانشستر يونايتد عام 2008- خوان ماتا مع تشيلسي عام 2012.

- إيفرتون (لاعبان): واين روني مع مانشستر يونايتد عام 2008- ساندرو راميريز مع برشلونة عام 2015.

- ساوثهامبتون (لاعبان): ريان بيرتراند وأوريول روميو مع تشيلسي عام 2012.

- أرسنال (لاعب واحد): بيتر تشيك مع تشيلسي عام 2012.

- ليفربول (لاعب واحد): دانيل ستوريدج مع تشيلسي عام 2012.

- وست هام (لاعب واحد): ماركو أرناتوفيتش مع إنتر عام 2010.