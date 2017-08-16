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صندوق "تحيا مصر" يعتمد 30 مليون جنيه لمشروعات كوم أمبو

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مصراوي Masrawy

صندوق "تحيا " يعتمد 30 مليون جنيه لمشروعات كوم أمبو

06:48 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

النائب محمد سليم

أسوان - إيهاب عمران:قال النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو بمحافظة أسوان، إن صندوق تحيا مصر اعتمد 30 مليون جنيه لتنفيذ واستكمال عدة مشروعات بمركز ومدينة كوم أمبو.وأضاف "سليم"، في تصريحات صحفية، أنه جرى تخصيص 15 مليون جنيه لتطوير مستشفى الصدر بكوم أمبو، كونه يخدم 3 مراكز إدارية هي: كوم أمبو ودراو ونصر النوبة، و15 مليون لاستكمال مشروعات عمارات (جبل الزلط) والمرافق الخاصة بها حتى تصبح صالحة للسكن.وستعدّ لجنة فنية تقريرًا مفصلاً بالتكلفة والمقايسات المطلوبة لتلك المشروعات، للوقوف على التكلفة الفعلية لها، حتى نتمكن من زيادة المبالغ المخصصة لصالحها إذا طلبت اللجنة ذلك.

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