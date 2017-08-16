الأمن العام: ضبط 1300 قضية مخدرات و29 تشكيلًا عصابيًا خلال أسبوع

كتب - علاء عمران:

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة على مستوى الجمهورية، أسفرت على مدى أسبوع عن ضبط ألف و364 قضية مخدرات، و29 تشكيلًا عصابيًا ضم 88 متهمًا ارتكبوا 97 حادث سرقة.

كما أسفرت نتائج الحملات - التي تم شنها تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار - عن كشف غموض 68 حادثًا في قضايا "قتل عمد، وسرقة بالإكراه، وهتك عرض، وانتحال صفة، وحريق عمد"، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 89 متهمًا، فضلًا عن ضبط 3 هاربين من السجون العمومية، و94 متهمًا هاربًا من أحكام المراقبة، وإعادة 26 سيارة مسروقة.

واتخذت الأجهزة الأمنية جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وأكدت استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين