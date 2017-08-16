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"الأعلى للإعلام": صياغة مسودة قانون "حرية تداول المعلومات" 11 سبتمبر المقبل

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مصراوي Masrawy

"الأعلى للإعلام": صياغة مسودة قانون "حرية تداول المعلومات" 11 سبتمبر المقبل

06:48 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

هدي زكريا

كتبت- هاجر حسني:

عقدت لجنة إعداد مشروع قانون "حرية تداول المعلومات" التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لاستعراض جهود اللجنة في صياغة مشروع القانون.

وقالت هدي زكريا، رئيسة اللجنة، إن اجتماع اليوم استعرض 3 ملفات هامة تشمل دراسة قانونية لأحد المراكز البحثية حول قانون تداول المعلومات وتضمنت بنود أساسية لمشروع القانون المقترح وتفاصيلها، بينما يتضمن الملف الثاني دراسة مقارنة لقوانين تداول المعلومات في عدد من الدول التي تطبقه.

وأضافت في تصريح صحفي، أن الملف الثالث بحث قانون الأمم المتحدة لتداول المعلومات، موضحة: "كان يهمنا أن نجمع تراث تداول المعلومات في كل دولة خاصة وأن لكل بلد فلسفتها في المحظور والمسموح بنشره".

وأكدت أن اللجنة وزعت الملفات الثلاثة على أعضائها على أن يتم عقد اجتماع في 11 سبتمبر المقبل لصياغة مسودة مشروع القانون، وسيتم بعد ذلك تقديم مشروع القانون لمؤسسات الدولة المعنية خاصة مجلسي الوزراء والنواب لإقراره بشكل نهائي.

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