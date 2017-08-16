الحكومة توافق على إنشاء هيئة اقتصادية للمثلث الذهبي بالصعيد

كتب محمد غايات

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، قرارًا بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، حيث ينص القرار على أن تتبع الهيئة رئيس مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويكون مقرها مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.

وجاء نص القرار بأن تؤول إلى الهيئة ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل المناطق المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2017 الصادر بإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي دون حاجة لاتخاذ أي تصرف أو إجراء قانوني، كما تؤول إليها جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بتلك الأراضي والمنشآت.

كما نص أن تكون للهيئة الولاية الكاملة على جميع الأنشطة الواقعة داخل المنطقة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وتعديلاته، وذلك كله دون المساس بالملكيات القائمة داخل حدود هذه المنطقة.

وفي 25 يوليو الماضي، نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء منطقة اقتصادية لمشروع المثلث الذهبي، في صعيد مصر على أن تكون هذه المنطقة خاضعة لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، على غرار منطقة تنمية قناة السويس.

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