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بوش الأب والابن يشجبان التعصب بعد هجوم تشارلوتسفيل

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مصراوي Masrawy

بوش الأب والابن يشجبان التعصب بعد هجوم تشارلوتسفيل

06:46 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

بوش الأب والابن يشجبان التعصب بعد هجوم تشارلوتسفيل

بوش الأب والابن

واشنطن - (د ب أ): 

شجب الرئيسان الأمريكيان السابقان جورج دبليو بوش وجورج اتش دبليو بوش؛ التعصب العرقي ومعاداة السامية والكراهية بكل أشكالها " في أعقاب أعمال العنف التي شهدتها مسيرة عنصرية للبيض، السبت الماضي، وأدت إلى مقتل امرأة.

وقال بوش الأب والابن في بيان مشترك: " فيما نصلي من أجل تشارلوتسفيل، نتذكر الحقائق الأساسية التي سجلها أبرز مواطني هذه المدينة في إعلان الاستقلال: لقد خلقنا الرب متساوين ومنحنا حقوقا ثابتة "، مشيرا إلى الرئيس السابق توماس جيفرسون، الذي كتب إعلان الاستقلال الأمريكي.

وأضافا: " نعلم أن هذه الحقائق أبدية لأننا شهدنا أخلاق وعظمة هذا البلد".

ولم يشيرا إلى التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها ، الرئيس الحالي دونالد ، وهو جمهوري أيضا تسبب في انتقادات لاذعة لعدم تناوله عنصرية البيض بالقوة الكافية في أحاديثه، وأشارا بأصبع الاتهام إلى " الجانبين " عن أعمال العنف التي اندلعت في مسيرة في تشارلوتسفيل بولاية فيرجينيا.

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