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خامنئي يسخر من أمريكا بعد هجوم شارلوتسفيل

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مصراوي Masrawy

خامنئي يسخر من أمريكا بعد هجوم شارلوتسفيل

06:40 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

خامنئي يسخر من أمريكا بعد هجوم شارلوتسفيل

آية الله علي خامنئي

طهران - (أ ف ب):انضم المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي إلى الانتقادات الدولية لأعمال العنف العنصرية التي وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية، وكتب، الأربعاء، تغريدة سخر فيها من الولايات المتحدة.وكتب خامنئي على صفحته الرسمية على تويتر "اذا كانت للولايات المتحدة أي قوة، فالافضل لها أن تدير بلدها وتتعامل مع حركة التفوق العنصري بدلا من التدخل في شؤون الدول الاخرى".وجاء رد مكتب خامنئي بعد الغضب الذي اثاره في الولايات المتحدة هجوم في مدينة شارلوتسفيل نفذه أحد المتعاطفين مع النازيين، صدم بسيارته متظاهرين معارضين للعنصرية ما أدى الى مقتل شخص واصابة 19 اخرين.واثار الرئيس الاميركي دونالد جدلا في بلاده بعد ان القى باللوم في الحادث على "الطرفين"، اي مؤيدي العنصرية ومناهضيها.ووفرت الانقسامات العميقة في المجتمع الامريكي ذخيرة وافرة للجمهورية الاسلامية للرد على الاتهامات لها بشأن انتهاكات حقوق الانسان، وتوجيه الانتقادات الى عدوها التقليدي الولايات المتحدة.وفي وقت سابق اتهمت الخارجية الايرانية واشنطن بالنفاق في تقريرها السنوي بشأن الحريات الدينية الذي نشر، الثلاثاء، وتضمن انتقادات لإيران.

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