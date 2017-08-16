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بالأسماء.. كلب ضال يعقر 9 أشخاص بالفيوم

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مصراوي Masrawy

بالأسماء.. كلب ضال يعقر 9 أشخاص بالفيوم

06:41 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

بالأسماء.. كلب ضال يعقر 9 أشخاص بالفيوم

كلب

الفيوم – حسين فتحي:

عقر كلب ضال بقرية منية الحيط التابعة لمركز إطسا بالفيوم، 9 مواطنين وأصابهم بإصابات بالغة.

كان اللواء خالد شلبي مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارًا، اليوم الأربعاء، من العميد أسامة أبو الليل مأمور مركز إطسا، بإصابة كل من محمد رمضان محمد – فرحات داود محمد – محمد ياسر حافظ – عبد الله شحاته محمد – أحمد اسحق أحمد - محمد محمود ياسين – نورا إسماعيل شحاتة – إسلام ناصر عبد العظيم – يوسف أشرف يوسف.

وتبين أن الكلب كان يسير بشوارع القرية، وأنه عقر كل من قابله، ما تسبب في إصابة العديد من المواطنين.

وقام الأهالي بمحاصرة الكلب، وقتله بالعصى والشوم، قبل أن يعقر آخرين.

جرى نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام لتلقى العلاج.

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