"مصراوي" ينشر تفاصيل مصرع 5 أشخاص صعقًا بالكهرباء بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق: لم يدر بعقل الجد والجدة، أن حياتهما ستنتهي وهما ينقذان حفيدهما من الموت، فما أن مدّ الجد يده إلى الماء في قناة مائية قرب منزله ليلتقط الصغير الذي تعالت صرخاته من الألم، وهو لا يعلم السر الخفي وراء صراخه، إلا وباغتته صعقات الكهرباء، وتيقن حينها أن الموت قد حان، وخرج الحفيد حيًا، وترك خلفه جده مصعوقًا ومعه جدته وثلاثة أشخاص آخرين حاولوا إنقاذهم، فالتهمتهم أسلاك الكهرباء التي سقطت في المياه، وكانت السبب في الكارثة.كانت قرية أمشول، التابعة لمركز ديروط، بمحافظة أسيوط، شهدت صباح أمس، وفاة خمسة أشخاص صعقًا بالكهرباء، وتبلغ لمركز شرطة ديروط من المستشفى المركزي بوصول كل من: "ر. ن. ج" ترزي، وزوجته "ن. ح.ع" ربة منزل، ونجلهما "و.ر. ن" مؤهل متوسط، "ن. ل. ن" مزارع، "ي.س. ح" مزارع، مقيمين بقرية أمشول، جثثًا هامدة إثر صعق كهربائي.وقال اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إنه جرى التحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة، وبالفحص وسؤال الشهود قرروا أنه أثناء انتشال المتوفى الأول، حفيده "ت. م. ر" 6 سنوات، من قناة مائية أمام منزله، حدث له صعق كهربائي، وحال إنقاذ الآخرين له صعقتهم الكهرباء تباعًا، ما أدى إلى وفاتهم.وتبين حدوث ماس كهربائي نتيجة توصيلات كهربائية غير قانونية داخل ماسورتين، إحداهما حديدية والأخرى بلاستيكية مرتين من أعلى المروى المائي جرى توصيلهما بمعرفة الأهالي، ولكونهما غير مطابقتين للمواصفات، نتج عن ذلك صعق المتوفين كهربائيًا حال محاولتهم إنقاذ بعضهم البعض.جرى اتخاذ اللازم وفصل التيار الكهربائي بمعرفة الإدارة الهندسية لكهرباء ديروط، وكلفت إدارة البحث بالتحري حول الواقعة، تنسيقا وقسم شرطة كهرباء أسيوط والعرض على النيابة.