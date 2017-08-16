أخبار عاجلة

تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية -
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل -
بالصور.. إزالة 50 حالة تعد على أراضي الدولة في القليوبية -
هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية -
بالصور.. إحباط محاولة تهريب ملابس داخل "تانك غاز" سيارة ببورسعيد -
إحباط محاولة تهريب منظفات صناعية في جمارك بورسعيد -
رفع درجة الطوارئ استعداد لعيد الأضحى في الدقهلية -
437 ساحة لصلاة عيد الأضحى في الإسكندرية -
الداخلية تُكرم فريق العرض المسرحي "عاشقين ترابك" لدعم ضباط سيناء -
وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

زوجة رئيس دولة تضرب عارضة أزياء .. والسبب؟

Google+ Print

مصراوي Masrawy

زوجة رئيس دولة تضرب عارضة أزياء .. والسبب؟

06:15 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

  • عرض 3 صورة

    070d463284.jpg

  • عرض 3 صورة

    be1ab859db.jpg

  • عرض 3 صورة

    059d5f39e7.jpg

إعادة الألبوم

تعرف على أبرز نجمات برج الحوت في مصر و العالم

الألبوم التالى

تعرف على أبرز نجمات في و العالم

كتبت- نرمين الجلاد:

كشفت وزير داخلية جنوب أفريقيا أن زوجة رئيس زيمبابوي "جريس موجابي" ستمثل أمام المحاكمة بتهمة الاعتداء على عارضة أزياء، من خلال لكمها في وجهها، و قمات العارضة بنشر صورة وجهها المصاب على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورفضت سيدة زيمبابوي الأولى "جريس موجابي" تسليم نفسها للشرطة ،في بادئ الأمر، بعدما تردد أنها هاجمت امرأة في فندق في جوهانسبرج، كما جاء في صحيفة "ذا صن البريطانية". 

 وأشار وزير داخلية جنوب أفريقيا "فايكل مبالولا"، في آخر تصريحات صحفية له، إن "زوجة رئيس زيمبابوي سيتم توجيه اتهامات إليها حول الاعتداء المزعوم"، مضيفًا أن "الشرطة لم تلقِ القبض عليها لأنها سلمت نفسها للشرطة وعلى وشك المثول أمام المحكمة ".

ويذكر أن عارضة الأزياء تبلغ من العمر 20 عامًا، وتم الاعتداء عليها في فندق بمنطقة ساندتون، بعد أن اكتشفت وجودها مع نجليها، روبيرت جونيور البالغ من العمر25 عاماً وتشاتونجا البالغ من العمر21 عاما .

 

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • عارضة أزياء تتعرض للبيع كـ"رقيق أبيض" وينقذها طفلها الصغير..والسبب

    هو وهي

إعلان

a6375555b4.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر