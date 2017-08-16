زوجة رئيس دولة تضرب عارضة أزياء .. والسبب؟

كتبت- نرمين الجلاد:

كشفت وزير داخلية جنوب أفريقيا أن زوجة رئيس زيمبابوي "جريس موجابي" ستمثل أمام المحاكمة بتهمة الاعتداء على عارضة أزياء، من خلال لكمها في وجهها، و قمات العارضة بنشر صورة وجهها المصاب على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورفضت سيدة زيمبابوي الأولى "جريس موجابي" تسليم نفسها للشرطة ،في بادئ الأمر، بعدما تردد أنها هاجمت امرأة في فندق في جوهانسبرج، كما جاء في صحيفة "ذا صن البريطانية".

وأشار وزير داخلية جنوب أفريقيا "فايكل مبالولا"، في آخر تصريحات صحفية له، إن "زوجة رئيس زيمبابوي سيتم توجيه اتهامات إليها حول الاعتداء المزعوم"، مضيفًا أن "الشرطة لم تلقِ القبض عليها لأنها سلمت نفسها للشرطة وعلى وشك المثول أمام المحكمة ".

ويذكر أن عارضة الأزياء تبلغ من العمر 20 عامًا، وتم الاعتداء عليها في فندق بمنطقة ساندتون، بعد أن اكتشفت وجودها مع نجليها، روبيرت جونيور البالغ من العمر25 عاماً وتشاتونجا البالغ من العمر21 عاما .