السلطات الدنماركية تعدل التهمة ضد مالك الغواصة الغارقة

ستوكهولم - (د ب أ):

عدلت السلطات الدنماركية التهمة الموجهة ضد الرجل المشتبه به فى اختفاء صحفية سويدية شوهدت لآخر مرة على متن غواصة دنماركية بناها أحد الهواة.

وقالت قناة "تي في 2" الدنماركية، الأربعاء، نقلا عن وثائق محكمة كوبنهاجن الجزئية إن المدعين العامين أضافوا "المشدد" إلى تهمة القتل الخطأ ضد بيتر مادسن مالك ومصمم الغواصة.

وذكرت وكالة أنباء "ريتزاو" إن عقوبة هذه الجريمة يمكن أن تصل إلى ثماني سنوات.

وقالت المحامية بيتينا انجمارك هالد في مقابلة مع قناة "تي في 2" إن مادسن الذي احتجز يوم السبت، رفض هذه الادعاءات لكنه لم يعترض على الاتهامات.

وشوهدت "كيم وول" - وهى صحفية مستقلة - لآخر مرة يوم الخميس الماضي، على متن الغواصة، وهي من طراز "يو سي 3 نوتيلوس" برفقة مادسن.

وواصلت الشرطة الدنماركية والسويدية في الوقت نفسه البحث عنها، وشارك في البحث أعضاء من الجمعية السويدية الطوعية لإنقاذ الأرواح.

ويشمل البحث مياه مضيق أوريسوند بين البلدين وأجزاء من سواحلهما.

وبسبب التيارات في أوريسوند، لم تستبعد الشرطة الدنماركية أن تكون المياة قد جرفت الجسم على طول السواحل السويدية.