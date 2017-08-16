وليات ألمانية ترفض 25 لاجئًا تونسيًا وترحلهم إلى بلادهم

شكويديتس - (د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية في ولاية سكسونيا الألمانية، اليوم الأربعاء، عن ترحيل 25 لاجئا تونسيا مرفوضًا من مطار "لايبتسيج/هاله" إلى بلادهم.

وأوضحت الوزارة أن الطائرة المستأجرة لهذا الغرض، أقلت 12 تونسيا من ولاية سكسونيا، منهم 11 شخصا كانوا محبوسين من قبل، بالإضافة إلى خمسة من ولاية بادن فورتمبرج وأربعة من ولاية شمال الراين فيستفاليا واثنين من ولاية هامبورج وواحد من ولاية هيسن، وآخر من ولاية برلين.

وقال ماركوس أولبيج، وزير الداخلية السكسوني إن " الترحيل هو إشارة واضحة إلى الأشخاص الواجبة مغادرتهم، ولاسيما هؤلاء الذين وقعوا تحت طائلة القانون".

وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي:" من لا يملك حق البقاء، يجب أن يغادر البلاد".

كانت عملية مشابهة لترحيل لاجئين تونسيين مرفوضين تمت في نفس المطار في يونيو الماضي.