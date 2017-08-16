أخبار عاجلة

تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية -
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل -
بالصور.. إزالة 50 حالة تعد على أراضي الدولة في القليوبية -
هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية -
بالصور.. إحباط محاولة تهريب ملابس داخل "تانك غاز" سيارة ببورسعيد -
إحباط محاولة تهريب منظفات صناعية في جمارك بورسعيد -
رفع درجة الطوارئ استعداد لعيد الأضحى في الدقهلية -
437 ساحة لصلاة عيد الأضحى في الإسكندرية -
الداخلية تُكرم فريق العرض المسرحي "عاشقين ترابك" لدعم ضباط سيناء -
وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وليات ألمانية ترفض 25 لاجئًا تونسيًا وترحلهم إلى بلادهم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وليات ألمانية ترفض 25 لاجئًا تونسيًا وترحلهم إلى بلادهم

06:12 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

وليات ألمانية ترفض 25 لاجئًا تونسيًا وترحلهم إلى بلادهم

لاجئين - ارشيفية

شكويديتس - (د ب أ): 

أعلنت وزارة الداخلية في ولاية سكسونيا الألمانية، اليوم الأربعاء، عن ترحيل 25 لاجئا تونسيا مرفوضًا من مطار "لايبتسيج/هاله" إلى بلادهم.

وأوضحت الوزارة أن الطائرة المستأجرة لهذا الغرض، أقلت 12 تونسيا من ولاية سكسونيا، منهم 11 شخصا كانوا محبوسين من قبل، بالإضافة إلى خمسة من ولاية بادن فورتمبرج وأربعة من ولاية شمال الراين فيستفاليا واثنين من ولاية هامبورج وواحد من ولاية هيسن، وآخر من ولاية برلين.

وقال ماركوس أولبيج، وزير الداخلية السكسوني إن " الترحيل هو إشارة واضحة إلى الأشخاص الواجبة مغادرتهم، ولاسيما هؤلاء الذين وقعوا تحت طائلة القانون".

وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي:" من لا يملك حق البقاء، يجب أن يغادر البلاد".

كانت عملية مشابهة لترحيل لاجئين تونسيين مرفوضين تمت في نفس المطار في يونيو الماضي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ميركل: ليس هناك ما يبرر نشوب حرب عالمية ثالثة

    أخبار

  • أنقرة تطالب برلين رسميا بتسليمها مشتبه به بارز في محاولة الانقلاب

    أخبار

  • تفتح معبر رفح مع غزة للسفر بالاتجاهين لأول مرة منذ 5 أشهر

    أخبار

  • وزير الخارجية الألماني: عقوبات برلين ضد أنقرة تؤتي ثمارها

    أخبار

إعلان

bc63e65dd7.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر