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"الأعلي للإعلام": شكوى تتهم برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" بالإساءة للمرأة

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مصراوي Masrawy

"الأعلي للإعلام": شكوى تتهم برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" بالإساءة للمرأة

06:21 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

جمال شوقي

كتبت- هاجر حسني:

قال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، إن اللجنة تعد حاليا تقرير بالشكاوى التي تلقتها من المواطنين عبر تطبيق "واتس آب" الذي خصصت له اللجنة رقمًا لتلقي شكاوى المواطنين من وسائل الإعلام.

وأضاف شوقي في تصريحات صحفية، أنه من بين الشكاوى التي تلقتها اللجنة شكوى ضد برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة، ومفادها أن البرنامج يتناول قضايا وموضوعات قد تضر بصورة المرأة.

وبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" تقدمه كلا من "مفيدة شيحة ومنى عبد الغني وسهير جودة"، على شاشة قناة "سي بي سي".

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مصراوي Masrawy

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