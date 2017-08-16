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إخلاء سبيل محام بدمياط اتهمه سائق بممارسة الرذيلة مع زوجته

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مصراوي Masrawy

إخلاء سبيل محام بدمياط اتهمه سائق بممارسة الرذيلة مع زوجته

06:09 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

إخلاء سبيل محام بدمياط اتهمه سائق بممارسة الرذيلة مع زوجته

أرشيفية

دمياط – محمد إبراهيم:قررت النيابة العامة بدمياط، إخلاء سبيل محام اتهمه سائق بضبطه داخل شقته أثناء ممارسة الرذيلة مع زوجته في كفر سعد البلد، الأمر الذي أنكره المحامي المنسوب إليه التهمة، وأكد المحامي "ر.ع"، 35 عامًا، أمام جهات التحقيق، أن الزوج "م.م"، 46 عامًا، سائق، أصابه بكدمات متفرقة بالجسم بعد أن طعن زوجته وأنه كان داخل مسكن الزوجية في محاولة للتوفيق بين الزوجين، لكنه فوجئ بالزوج يتهمه بالزنا في محضر رسمي.وأمرت النيابة كذلك بإخلاء سبيل الزوج على ذمة القضية، وذلك بعد أن حرر بلاغًا يفيد أنه حال دخوله منزله تمكن من الإمساك بمحام أثناء قيامه بممارسة الرذيلة مع زوجته، "ر. أ"، 35 عامًا، ربة منزل، وأنه أقدم على طعنها بسكين، ما أدى إلى إصابتها بجرح طعني بالبطن، وجرى نقلها إلى مستشفى كفر سعد المركزي.ونجحت قوات الشرطة، في إلقاء القبض على المحامي الذي أنكر ما نُسب إليه، وعلل سبب تواجده بمسكن المبلّغ لقيامه بالتوفيق بينه وبن زوجته لوجود خلافات بينهما لكونه محاميًا، متهمًا الشاكي بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بكدمات متفرقة بالجسم.وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9696 جنح مركز شرطة كفر سعد لسنة 2017.

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