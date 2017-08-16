إيطاليا تنفي حصولها على معلومات من أمريكا عن تورط مصر في مقتل "ريجيني" 05:53 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

ريجيني

القاهرة - (مصراوي):نفت مصادر حكومية إيطالية، بأن حصولها على معلومات من إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تفيد بـ"تورط مسؤولين بأجهزة الأمن المصرية" في عملية اختطاف ومقتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني، الذي تم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب بأطراف القاهرة في أوائل شهر فبراير من عام 2016.، بحسب وكالة "آكي" الإيطالية.وكانت وسائل إعلام إيطالية تناقلت تقريرا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نشرته قبل يومين تزامنا مع إعلان وزير الخارجية أنجيلينو ألفانو إعادة سفير بلاده قريبا إلى القاهرة، تحدث عن توصل الأمريكان لـ"أدلة" تفيد بأن ريجيني تعرض "للخطف والتعذيب والقتل على يد الأجهزة الأمنية المصرية"، وأنهم أبلغوا حكومة رئيس الوزراء حينها، ماتيو رينزي بشأنها.وذكرت مصادر في رئاسة الوزراء في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء أنه، تعليقا على التحقيق الذي أجرته صحيفة نيويورك تايمز، فإنه خلال الاتصالات بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإيطالية في الاشهر التي تلت مقتل ريجيني، لم يتم بث حقائق عن حادثة مقتل ريجيني، ولاحتى أدلة خطيرة عن طلوع عناصر الأمن المصري".كما نوهت المصادر الحكومية الإيطالية بـ"التعاون التام والكامل في كل هذه الأشهر مع النيابة العامة في روما"، التي تحقق في حادثة مقتل ريجيني.

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