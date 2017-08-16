ضبط عاطل بحوزته فرد خرطوش و18 كيلو بانجو بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

نجحت قوة من مباحث قسم ثاني أسوان، اليوم الأربعاء، في ضبط "ع م" 46 سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم ثان أسوان، والسابق ضبطه واتهامه في قضية وبحيازته “سلاح ناري فرد خرطوش عيار 12 مل و(3) طلقات من ذات العيار، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالي (18) كيلو جرام".

تحرر عن ذلك المحضر رقم "2440/2017"، إداري قسم ثاني أسوان.