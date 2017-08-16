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بالصور.. محافظ بورسعيد يلتقي مدير صندوق تطوير العشوائيات

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ بورسعيد يلتقي مدير صندوق تطوير العشوائيات

05:50 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، لبحث تنفيذ مشروع إنشاء حظائر لتربية الماشية ووحدات سكنية بمنطقة القابوطي الجديد على مساحة 15 فدانًا.

وطالب "الغضبان"، خلال اللقاء، بإنشاء الوحدات السكنية بعمارات مكونة من دور أرضي وثلاثة طوابق، على أن تكون الوحدات مجاورة للحظائر.

كما ناقش المحافظ، مشروع تنفيذ محلات بديلة لما جرى إزالته بمنطقة القنال الداخلي، ومحازن بديلة لما تم إزالته بشارع البترول، والتي تبلغ تكلفتها 25.5 مليون جنية بتمويل من الصندوق.

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