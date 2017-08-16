بالصور.. محافظ أسوان يستقبل الأسر المتضررة من كسر خط مياه الشلال

أسوان - إيهاب عمران:

استقبل اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان بمكتبه، السيدة أميرة أحمد الصغير، 75 عامًا، والتي جرى تسكينها مع ابنة زوجها المطلقة وأولادها بمساكن الإيواء العاجل، ضمن 6 أسر تضرروا من الكسر المفاجئ لخط مياه الشرب الرئيسي المغذي لعزبة المرشح بمنطقة الشلال الأسبوع الماضي، وذلك للاطمئنان على تنفيذ توجيهاته بسرعة تسكين هذه الأسر.

و قدمت السيدة، شكرها لمحافظ أسوان على اهتمامه بمتابعة الأسر المتضررة، حيث استلمت الشقة رقم (24) بعمارة رقم (4) بمساكن الإيواء العاجل في نفس يوم حدوث كسر خط المياه، وهو الذي يعكس جدية المحافظة في التعامل مع هذه المواقف الطارئة.

كما طالبت الصغير، اللواء حجازي بتوفير فرصة عمل لابنتها التي تعول أطفالاً نظرًا لظروفها الأسرية، وهو ما لاقى استجابة فورية من المحافظ، حيث جرى توفير فرصة العمل لابنتها في إحدى المشروعات الاستثمارية في نطاق المحافظة.