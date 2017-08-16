بروتوكول تعاون لتطوير قرية الصيادين برأس البر (صور)

دمياط - محمد إبراهيم:

وقع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لتطوير المناطق العشوائية التابع لمجلس الوزراء، لتطوير منطقتي شمال وجنوب قرية الصيادين برأس البر، بتكلفة قدرها 24.8 مليون جنيه لمدة 11 شهرًا.

ويشمل التطوير أعمال رصف وصرف صحي وكهرباء وتخطيط للمنطقة.

وقبل توقيع البروتوكول، شاهد الحضور عرضًا تقديميًا لمشروع تطوير منطقتي شمال وجنوب قرية الصيادين، واعتمدت فكرة مخطط التطوير على توفير السكن الآمن لسكان المنطقتين، بالإضافة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لموقعها المتميز على النيل ذات الطابع الترفيهي السياحي، وذلك في إطار إستراتيجية التنمية لمدينة رأس البر.

ويتضمن التطوير إنشاء 8 عمارات سكنية، بوجود أربع وحدات في الدور وبارتفاع 5 أدوار لتوفير 160 وحدة سكنية لكامل المنطقتين على أراضي أملاك الدولة بمنطقة شمال الصيادين لنقل السكان إليها، وإزالة الوحدات القديمة.

وأعلن المحافظ، أن هناك دراسات تجرى حاليًا لتطوير عدد من المناطق والأسواق بالمحافظة، منها سوق الجمعة بمدينة دمياط، وسيتم البدء في تطويره فورًا، بالإضافة إلى سوق الموقف العمومي بكفر سعد وسوق مدينة الروضة.