احذر شراء الأضحية إذا وجدت بها تلك العلامات

كتبت- ميرا ماهر:

يبدأ العديد من الأشخاص بالبحث عن الأضحية المناسبة من حيث الوزن والنوع وأخيراً السعر، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على جودة الأضحية وطعمها ورائحتها، لذلك ذكر دكتور حسين خلف الله "مدير الطب البيطري بالقاهرة سابقاً" لـ "مصراوي" أنه عند شراء الأضحية، يوجد علامات واضحة يمكن من خلالها معرفة ما إذا كانت تشكو من أي مشاكل صحية. وهي كما يلي:

-يجب أن يكون الحيوان نشيط ومتفاعل مع قرائنه.

-الكشف على مخرج البراز والفخذين للتأكد من عدم إصابته بالإسهال، كما يجب التأكد من عدم وجود أي نوع من الطفيليات.

-بالنسبة لشعر الأضحية يجب أن يكون لامع ولا يوجد أي علامات تدل على تساقطه.

-أن يكون الحيوان ممتلئ الجسم والعضلات، خاصةً في منطقة الفخذين.

-الضغط على سلسلة الظهر، فهي من العلامات الهامة التي تدل على صحة الحيوان، فإذا هبطت بشدة مع حركة اليد فهذا يعني أن الحيوان هزيل جداً.

-بالنسبة للعين، يجب أن تكون ناصعة البياض غير مائلة للصفار.

-يجب أن يكون لون الشفاه والأنف وردي.

-من المهم ألا يكون الحيوان أعرج أو أعور، وأن تكون أذنيه وقرونه سليمتين.

-عضلات البطن لا تكون بارزة في حالة التغذية الجيدة.