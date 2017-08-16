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التعليم العالي: 76 ألف طالب سجلوا رغباتهم في الدبلومات الفنية

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التعليم العالي: 76 ألف طالب سجلوا رغباتهم في الدبلومات الفنية التعليم العالي: 76 ألف طالب سجلوا رغباتهم في الدبلومات الفنية

التحرير

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أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والمشرف على التنسيق، أن عدد طلاب الدبلومات الفنية، الذين سجلوا رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق بلغ 76 ألف طالب.

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وأضاف عطا، في بيان، أن عملية تنسيق رغبات طلاب الدبلومات الفنية انطلقت أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم الإثنين المقبل، بحد أدنى 60 % لدبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات، و75% كحد أدنى لدبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدى الخدمات الصحية، و60% لدبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة للوزارة ونظائرها.

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التحرير

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