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وصول الشحنة التاسعة من المساعدات المصرية إلى جنوب السودان

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وصول الشحنة التاسعة من المساعدات المصرية إلى جنوب السودان وصول الشحنة التاسعة من المساعدات المصرية إلى جنوب السودان

التحرير

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استقبل أيمن مختار الجمال، سفير في عاصمة جنوب السودان "جوبا"، الشحنة التاسعة من المساعدات الإنسانية المصرية المقدمة إلى جنوب السودان، في إطار الجسر الجوي المصري الذي تم تدشينه بناء علي توجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح ؛ استجابة لتطورات الأوضاع الإنسانية في جنوب السودان.

وأكد السفير المصري، في تصريحات صحفية، عمق العلاقات بين البلدين على المستويين الشعبي والحكومي.

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يذكر، أن الجسر الجوي للمساعدات الإنسانية بين بدأ يوم 12 يونيو 2017، وتسلمت حكومة جنوب السودان ٩ شحنات من المساعدات الغذائية والطبية حتى الآن، ومن المتوقع وصول الشحنة العاشرة والأخيرة يوم الإثنين المقبل.

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التحرير

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