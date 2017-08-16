وصول الشحنة التاسعة من المساعدات المصرية إلى جنوب السودان

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استقبل أيمن مختار الجمال، سفير مصر في عاصمة جنوب السودان "جوبا"، الشحنة التاسعة من المساعدات الإنسانية المصرية المقدمة إلى جنوب السودان، في إطار الجسر الجوي المصري الذي تم تدشينه بناء علي توجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ استجابة لتطورات الأوضاع الإنسانية في جنوب السودان.

وأكد السفير المصري، في تصريحات صحفية، عمق العلاقات بين البلدين على المستويين الشعبي والحكومي.

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يذكر، أن الجسر الجوي للمساعدات الإنسانية بين بدأ يوم 12 يونيو 2017، وتسلمت حكومة جنوب السودان ٩ شحنات من المساعدات الغذائية والطبية حتى الآن، ومن المتوقع وصول الشحنة العاشرة والأخيرة يوم الإثنين المقبل.