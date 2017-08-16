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تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية
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الخميس 17 أغسطس 2017 02:30 مساءً
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل
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الخميس 17 أغسطس 2017 02:30 مساءً
بالصور.. إزالة 50 حالة تعد على أراضي الدولة في القليوبية
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الخميس 17 أغسطس 2017 02:30 مساءً
هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية
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الخميس 17 أغسطس 2017 02:30 مساءً
بالصور.. إحباط محاولة تهريب ملابس داخل "تانك غاز" سيارة ببورسعيد
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الخميس 17 أغسطس 2017 02:30 مساءً
إحباط محاولة تهريب منظفات صناعية في جمارك بورسعيد
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الخميس 17 أغسطس 2017 02:30 مساءً
رفع درجة الطوارئ استعداد لعيد الأضحى في الدقهلية
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الخميس 17 أغسطس 2017 02:30 مساءً
437 ساحة لصلاة عيد الأضحى في الإسكندرية
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الخميس 17 أغسطس 2017 02:30 مساءً
الداخلية تُكرم فريق العرض المسرحي "عاشقين ترابك" لدعم ضباط سيناء
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الخميس 17 أغسطس 2017 02:30 مساءً
وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء
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الخميس 17 أغسطس 2017 02:29 مساءً
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الشيخ رمضان عبد المعز يوضح كيفية أخذ ثواب الحج لمن لا يقدر له السفر لبيت الله الحرام
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DMC
الأربعاء 16 أغسطس 2017 05:57 مساءً
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