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اليمن يعلن سقوط قتلى حوثيين في محافظتي شبوة والجوف

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مصراوي Masrawy

اليمن يعلن سقوط قتلى حوثيين في محافظتي شبوة والجوف

05:39 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

اليمن يعلن سقوط قتلى حوثيين في محافظتي شبوة والجوف

الجيش اليمني

صنعاء - (د ب أ):

أعلنت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، سقوط قتلى وجرحى من مسلحي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، وإصابة آخرين في محافظتي شبوة والجوف، شرقي البلاد.

ونقل موقع الجيش "سبتمر نت" عن مصدر ميداني قوله، إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في منطقة "طوال السادة" بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة، شرقي البلاد، شنت قصفا مدفعياً استهدف مواقع الانقلابيين (الحوثيون وقوات صالح) ما أدى إلى مقتل ثلاثة وإصابة ستة آخرين، وتدمير عتاد عسكري.

وفي محافظة الجوف، 143 كيلومترا شمال شرق صنعاء، ذكر مصدر ميداني آخر أن قوات الجيش الوطني نصبت كمينا محكما لمجموعة من عناصر المليشيا حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية لها "أدى إلى مصرع عدد منهم وإصابة اخرين".

وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش الوطني "بعد رصد تحركات العناصر الانقلابية نصبت لهم كمينا أثناء محاولتهم التسلل إلى موقع العنبر العسكري في جبهة سلسلة حام الجبلية شمالي مديرية المتون، ما أسفر عن سقوط عدد من العناصر الانقلابية بين قتيل وجريح، في حين لا تزال الجثث منشرة في موقع الكمين".

في سياق متصل، شهد موقع الزرقة في مديرية المصلوب بالجوف، اشتباكات متقطعة بين الطرفين، استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة.

وبحسب المصدر، فقد شنت مدفعية الجيش الوطني من معسكر السلان قصفا عنيفا على مواقع المليشيات في جبهة الساقية في المديرية ذاتها.

وتسيطر قوات الجيش الحكومية على معظم مناطق محافظتي شبوة والجوف، في حين لا يزال الحوثيون وقوات صالح يسيطرون على أجزاء بسيطة منها.

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