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مصر تدين الهجوم الإرهابي على مخيم للنازحين في نيجيريا

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مصراوي Masrawy

تدين الهجوم الإرهابي على مخيم للنازحين في نيجيريا

05:34 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

مصر تدين الهجوم الإرهابي على مخيم للنازحين في نيجيريا

وزارة الخارجية

القاهرة - (د ب أ):أدانت مصر اليوم الاربعاء الهجوم "الارهابي"الذي نفذته 3 انتحاريات عند مدخل مخيم للنازحين في مدينة مانداراري في نيجيريا، مما أسفر عن مقتل نحو 28 شخصا وإصابة 82 آخرين.وأعربت مصر في بيان صدر عن وزارة الخارجية اليوم عن "خالص التعازي لأسر الضحايا، ... ومتمنية سرعة الشفاء للمصابين".وأكدت في البيان على وقوفها "حكومة وشعبا مع حكومة وشعب نيجيريا في مواجهة ظاهرة الإرهاب، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده من أجل القضاء على تلك الظاهرة".ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجارات، بيد أن الهجوم يحمل بصمات جماعة بوكو حرام.وتشكل هذه الجماعة تهديدا مستمرا لسكان مناطق شمال شرقى نيجيريا كما شنت هجمات فى تشاد والنيجر والكاميرون المجاورة.وتهدف بوكو حرام إلى تطبيق صارم للشريعة الإسلامية.ومنذ عام 2009، قتل عشرات الآلاف على يد المتشددين الأصوليين السنة في نيجيريا وتشاد والكاميرون والنيجر.ووفقا للأمم المتحدة، فر نحو 7ر2 مليون شخص في المنطقة من ديارهم بسبب هجمات بوكو حرام.

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