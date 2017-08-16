الجمهوريون ينتقدون أحدث تصريحات ترامب بشأن مسيرة القوميين 04:08 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

مسيرة القوميين البيض المميتة في ولاية فيرجينيا

واشنطن - (د ب أ):نأى الجمهوريون الذين ينتابهم الاحباط بأنفسهم عن تصريحات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة بشأن مسيرة القوميين البيض المميتة في ولاية فيرجينيا، حيث شدد فيها على اعتقاده أن " اللوم يقع على الجانبين ".وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي: " يجب أن نكون واضحين. تفوق البيض منفر. هذا التعصب الأعمى مناهض لكل ما يمثله هذا البلد. لا يمكن أن يكون هناك أي لبس أخلاقي ".انضم مجموعة من الجمهوريين إلى ريان في انتقاد الإدانة المبهمة التي أطلقها ترامب عن الوحشية في شارلوتسفيل مطلع الأسبوع.وقال السيناتور ماركو روبيو إن منظمي مسيرة البيض العنصرية " يتبعون إيديولوجية شريرة تقول إن أشخاصا بعينهم أدنى درجة بسبب جنس أو عرق أو دولة المنشأ ".وقال في تغريدة إنهم من " يلقى عليهم اللائمة مئة بالمئة " على أعمال العنف التي اندلعت والتي قتل فيها هيذر هاير وأصيب 19 آخرون عندما دهس سائق بسيارته حشدا من المتظاهرين المعترضين.وأذهل مؤتمر ترامب الصحفي المتسم بروح القتال والفوضى في " ترامب تاور " في نيويورك أمس الثلاثاء السياسيين في أكبر حزبين .وقال السيناتور الأمريكي برني ساندرز في تغريدة : " أنت تحرج بلادنا والملايين من الأمريكيين الذين قاتلوا وأزهقت أرواحهم من أجل هزيمة النازية ".كما انتقد القادة والسياسيون من خارج الولايات المتحدة ترامب.فقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي: " لا أرى أي تساو بين من يعرضون الآراء الفاشية ومن يعارضونها ".وأضافت: " أعتقد أنه من المهم لكل من هم في مواقع المسؤولية أن يدينوا الآراء اليمينية المتطرفة أينما سمعوها ".

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