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بالفيديو: نهاية مؤلمة لفتاة طلبت يد حبيبها في الشارع

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مصراوي Masrawy

: نهاية مؤلمة لفتاة طلبت يد حبيبها في الشارع

05:23 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

بالفيديو: نهاية مؤلمة لفتاة طلبت يد حبيبها في الشارع

نهاية مؤلمة لفتاة طلبت يد حبيبها في الشارع

كتبت-نرمين الجلاد:أظهر مقطع لفتاة قررت طلب الزواج من صديقها، في أحد شوارع مدينة سانتياجو بتشيلي، لينتهي المشهد برحيل الرجل وترك الفتاة وحيدة أمام أعين المارة، كما جاء في موقع "سكاى نيوز".ظهرت الفتاة وهي تجلس على الأرض وتعلن عن حبها، وتطلب من الرجل الزواج، قائلة له بالإسبانية: "هل تقبل الزواج بي..نعم أم لا؟".ورد الرجل بالقول: "نعم حبيبتي، ولكن توقفي الآن"، وقد بدا عليه الخجل والإحراج من الموقف، الأمر الذي أثار غضب الفتاة وجعلها تثور أمام الناس، كونها أرادت ردًا أكثر حماسًا ".حاول الرجل عدة مرات اصطحاب الفتاة بعيدا عن المكان، ولكن انتهت جميعها برفض الفتاة التحرك، وقرر تركها والابتعاد، لتبقى هي جالسة على الأرض ومصابة بالإحباط أمام أعين المارة.

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مصراوي Masrawy

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