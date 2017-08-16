بالفيديو: نهاية مؤلمة لفتاة طلبت يد حبيبها في الشارع
بالفيديو: نهاية مؤلمة لفتاة طلبت يد حبيبها في الشارع
05:23 م الأربعاء 16 أغسطس 2017
نهاية مؤلمة لفتاة طلبت يد حبيبها في الشارع
كتبت-نرمين الجلاد:أظهر مقطع فيديو لفتاة قررت طلب الزواج من صديقها، في أحد شوارع مدينة سانتياجو بتشيلي، لينتهي المشهد برحيل الرجل وترك الفتاة وحيدة أمام أعين المارة، كما جاء في موقع "سكاى نيوز".ظهرت الفتاة وهي تجلس على الأرض وتعلن عن حبها، وتطلب من الرجل الزواج، قائلة له بالإسبانية: "هل تقبل الزواج بي..نعم أم لا؟".ورد الرجل بالقول: "نعم حبيبتي، ولكن توقفي الآن"، وقد بدا عليه الخجل والإحراج من الموقف، الأمر الذي أثار غضب الفتاة وجعلها تثور أمام الناس، كونها أرادت ردًا أكثر حماسًا ".حاول الرجل عدة مرات اصطحاب الفتاة بعيدا عن المكان، ولكن انتهت جميعها برفض الفتاة التحرك، وقرر تركها والابتعاد، لتبقى هي جالسة على الأرض ومصابة بالإحباط أمام أعين المارة.
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