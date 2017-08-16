وفاة عاملي تراحيل وإصابة 6 آخرين جراء انقلاب سيارة بدمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

استقبل مستشفى الطوارىء بكفر سعد، اليوم الأربعاء، 6 أشخاص جراء تعرضهم لحادث انقلاب سيارة على الكوبري الرابط بين مدينتي فارسكور والزرقا، وكشف شهود عيان أن عجلة القيادة اختلت في يد السائق ما أدى إلى وقوع الحادث.

وأكد مصدر طبي بالمستشفى وفاة عامل وعاملة وإصابة 4 آخرين، لافتًا إلى أن السيارة التي انقلبت على الكوبري، وكانت تقل عمال تراحيل وكانوا في طريقهم للعمل في أرض زراعية بمركز فارسكور.

وأضاف أنه لدى وصول الضحايا إلى المستشفى تبين وفاة محمد شريف، 35 عامًا، وزينب بهجت حسن، 58 عامًا، فضلا عن إصابة صلاح فرغلي، 50 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، وعبد الحميد عمر، 60 عامًا، بسحجات في الوجه واشتباه كسر في القدم، وشعبان غنام، 55 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح في مناطق مختلفة، وعزيزة حسن، 45 عاما، باشتباه نزيف داخلي، وجرى نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى الزرقا المركزي.