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إحالة محام للنيابة لإهانة المحكمة بقضية "أنصار الشريعة".. والتأجيل لـ 12 سبتمبر

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مصراوي Masrawy

إحالة محام للنيابة لإهانة المحكمة بقضية "أنصار الشريعة".. والتأجيل لـ 12 سبتمبر

05:28 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

كتب- أحمد أبوالنجا:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد فهمي، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 23 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب أنصار الشريعة"، لجلسة 12 سبتمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال عرض الأحراز.

كما قررت المحكمة، ضرورة التنبيه على الفني المختص بإحضار وحدة نقل البيانات وشاشات العرض.

وقضت المحكمة إحالة المحامي نبوي السيد للنيابة العامة، لتحدثه لهيئة المحكمة بطريقة غير لائقة وخالية من التوقير، ما اعتبرته المحكمة إهانة بناء على مذكرة منها، لتصدر قرارها السابق بشأنه، كما أمرت هيئة المحكمة بعرض المتهم محمد إبراهيم صادق على الطب الشرعي.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

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مصراوي Masrawy

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