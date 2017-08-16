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تفكر في شراء نظارة؟.. تعرف على الأنسب لشكل وجهك

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مصراوي Masrawy

تفكر في شراء نظارة؟.. تعرف على الأنسب لشكل وجهك

05:18 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

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إعادة الألبوم

بالصور- خلخال القدم موضة

الألبوم التالى

بالصور- خلخال القدم موضة "ولادي" و"بناتي" لصيف 2017

كتب - هشام عواض:

ترتبط النظارة بالشخص ومظهره أمام الناس، ولذلك فإن اختيار النظارة شئ هام سواء كانت الطبية لأنها سترافق الشخص طول الوقت، أو النظارة الشمسية لا غنى عنها في الصيف خاصة عند الذهاب للشاطئ، حيث تقي من أشعة الشمس القوية بالإضافة إلى أنها تمنح مزيدًا من الأناقة.

ويقع البعض عندما يشتري نظارة في حيرة بين التصميمات الكثيرة للنظارات عن أي منها يناسبه أكثر ؟. وأجاب على هذا التساؤول، محمود زايد نائب مدير فرع إحدى الشركات الكبرى للنظارات، قائلًا إن أشكال "وجوه الإنسان" تنقسم إلى 6 أنواع، كل منها يتناسب معه أنواع معينة من تصميمات النظارات أكثر من غيرها، وهي:

- الماسة

وهذا الشخص تتناسب عليه 3 أنواع من النظارات هي "cat eye"، "top heavy tall"، "top heavy narrow".

- الوجه المثلث

الأنسب له نوعية cat eye، rounded، butterfly.

-المستطل

والأنسب له أنواع circular، oval tall، aviato.

- المربع

والأنسب لهذا الوجه rounded، oval narrow , circular

- البيضاوي

والأنسب له Geometric narrow، Geometric tall ، Butterfly

- الدائري

Geometric narrow، Butterfly

 

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مصراوي Masrawy

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