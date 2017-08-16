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بيل جيتس.. يتبرع بأكبر مبلغ في القرن الحادي والعشرين.. كم هو؟

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مصراوي Masrawy

بيل جيتس.. يتبرع بأكبر مبلغ في القرن الحادي والعشرين.. كم هو؟

04:58 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

بيل جيتس.. يتبرع بأكبر مبلغ في القرن الحادي والعشرين.. كم هو؟

رجل أعمال يتبرع بأكبر مبلغ في القرن الحادي والعشر

كتبت-نرمين الجلاد:

قام رجل الأعمال والملياردير الأمريكي "بيل غيتس" بالتبرع مبلغ هو الأكبر من نوعه منذ مطلع الألفية الجديدة، حيث تبرع بـ5% من ثروته التي تعد الأكبر في العالم، كما جاء في موقع"سبوتنيك".

وكشفت "بلومبيرغ "الأمريكية إن غيتس والذي يعتبر أغنى رجل في العالم تبرع بملغ 4.6 مليار دولار، وفقاً لتقرير أصدرته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، لكنها لم تحدد في الوقت ذاته الجهة التي تلقت التبرع.

ويعتبر التبرع الأخير هو أكبر تبرع يقدمه غيتس، البالغ من العمر 61 عامًا، منذ عام 2000، عندما تبرع بمبلغ 16 مليار دولار عام 1999، و5.1 مليار دولار في العام التالي.

يشار إلى أن الناطق الرسمي باسم شركة مايكروسوفت لم يرد حتى الآن على طلبات التعليق على نبأ تبرع غيتس الأخير، والذي بلغت به إجمالي التبرعات التي قدمها غيتس وزوجته 35 مليار دولار منذ عام 1994.

 

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