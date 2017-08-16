أخبار عاجلة

تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية -
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل -
بالصور.. إزالة 50 حالة تعد على أراضي الدولة في القليوبية -
هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية -
بالصور.. إحباط محاولة تهريب ملابس داخل "تانك غاز" سيارة ببورسعيد -
إحباط محاولة تهريب منظفات صناعية في جمارك بورسعيد -
رفع درجة الطوارئ استعداد لعيد الأضحى في الدقهلية -
437 ساحة لصلاة عيد الأضحى في الإسكندرية -
الداخلية تُكرم فريق العرض المسرحي "عاشقين ترابك" لدعم ضباط سيناء -
وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

البرلمان اللبناني يلغي مادة قانونية تجنب المغتصب العقوبة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

البرلمان اللبناني يلغي مادة قانونية تجنب المغتصب العقوبة

05:14 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

البرلمان اللبناني يلغي مادة قانونية تجنب المغتصب العقوبة

صورة التقطت في 22 نيسان/ابريل لامراة تجلس وحيدة قب

(أ ف ب):ألغى البرلمان اللبناني، الأربعاء، مادة قانونية مثيرة للجدل تعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوج ضحيته وذلك بعد حملة مدنية ضدها، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي وناشطون.ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام ان "مجلس النواب أقر اقتراح القانون الرامي الى الغاء المادة 522 من قانون العقوبات"، مضيفة "يقضي الاقتراح بأن لا يعفى المغتصب من العقوبة حتى في حال زواجه من الضحية".وتنص هذه المادة في الفصل المتعلق بـ"الاعتداء على العرض" وبينها جرائم الاغتصاب واغتصاب القاصرات وارتكاب "الفحشاء" في إشارة إلى الاعتداءات الجنسية، والخطف بالقوة بقصد الزواج، على أنه "إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى هذه الجرائم.. وبين المعتدى عليها، أوقفت الملاحقة. وإذا كان صدر الحكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه".وبعد قرار البرلمان، كتبت جمعية "أبعاد" التي تقود حملة داعمة لإلغاء المادة 522 على صفحتها على فيسبوك "مبروك للنساء في لبنانّ. إنجاز اليوم هو انتصار لكرامة المرأة الانسانية".ولا إحصائيات دقيقة بشأن زيجات الضحايا من مغتصبيهم في لبنان، لكن هذه الممارسات موجودة خصوصا في المناطق الريفية.وفي تقرير اصدرته في ديسمبر، اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن المادة المذكورة تسمح "باعتداء ثان على ضحية الاغتصاب باسم الشرف عبر تزويجها مغتصبها".ويأتي قرار البرلمان اللبناني بعد أسبوعين على الغاء مجلس النواب الاردني مادة تنص على الامر ذاته في قانون العقوبات الاردني.وفي يوليو الماضي، قام البرلمان التونسي بالامر ذاته في إطار مشروع قانون لمكافحة لمكافحة العنف ضد المرأة.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الجيش اللبناني يعثر على أحزمة ناسفة وقذائف في جرود عرسال

    أخبار

  • الجيش اللبناني: ثلاثة زوارق حربية تابعة لإسرائيل اخترقت المياه الإقليمية

    أخبار

  • حسن نصر الله يهدد إسرائيل.. ويؤكد: أمريكا لا يمكنها تفتيت المقاومة

    أخبار

  • غدًا.. 1500 شخص يغادرون عرسال إلى سوريا

    أخبار

إعلان

191f1957cc.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية

تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية

بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل

بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل

بالصور.. إزالة 50 حالة تعد على أراضي الدولة في القليوبية

بالصور.. إزالة 50 حالة تعد على أراضي الدولة في القليوبية

هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية

هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية