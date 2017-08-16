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الآثار: إزالة التعديات على كنيسة "أبو سيفين الآثرية" بمصر القديمة

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مصراوي Masrawy

الآثار: إزالة التعديات على كنيسة "أبو سيفين الآثرية" بمصر القديمة

05:04 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

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كتبت - نسمة فرج:
نفذت وزارة الآثار اليوم الأربعاء، القرار رقم 303 الخاص بإزالة التعديات الموجودة بكنيسة أبي سيفين الأثرية، وذلك بالتنسيق مع كنائس القديمة.

وأوضح السعيد حلمي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، في تصريحات اليوم الأربعاء، أن التعديات عبارة عن 3 غرف تم بناؤها حديثا فوق سطح الكنيسة؛ مشيرا إلي أن قرار الإزالة تم تنفيذه بحضور قيادات وزارة الآثار ونيافة الأنبا بوليوس أسقف عام كنائس مصر القديمة.

 

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