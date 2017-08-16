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موسكو تندد بالتهديد العسكري الأمريكي "غير المقبول" لفنزويلا

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مصراوي Masrawy

موسكو تندد بالتهديد العسكري الأمريكي "غير المقبول" لفنزويلا

05:08 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اثناء لقائه بنظي

(أ ف ب):

نددت موسكو، الأربعاء، "بالتهديد غير المقبول بتدخل عسكري" الذي لوح به الرئيس الأمريكي دونالد ضد فنزويلا الغارقة في أزمة سياسية منذ أشهر.

وصرّح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أثناء مؤتمر صحافي مع نظيره البوليفي فرناندو هوانا كوني ماماني ان "الخلافات في هذا البلد يجب تجاوزها في أسرع وقت، وحصريا بوسائل سلمية وبالحوار".

كما رفض لافروف "اي ضغط خارجي، بدون التطرق حتى الى التهديد غير المقبول بتدخل عسكري".

وتأتي التصريحات الروسية بعد اعلان ترامب الجمعة ان بلاده تدرس خيارات عدة "بما فيها خيار عسكري اذا لزم الامر"، لحل الازمة في فنزويلا حيث ادت التظاهرات المناهضة للرئيس نيكولاس مادورو الى مقتل 125 شخصا في أربعة أشهر.

والإثنين، اكد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، ان واشنطن لن تسمح بتحول فنزويلا الى "دولة مفلسة" تهدد أمن المنطقة برمتها، لكنه لم يتطرق إلى خيار عسكري.

واثار احتمال استخدام القوة العسكرية الأمريكي ضد فنزويلا ردود فعل شاجبة في أمريكا اللاتينية، ونددت به البرازيل وكولومبيا والبيرو وتشيلي والمكسيك والاكوادور ونيكاراجوا والأرجنتين.

ولم تنس عواصم أمريكا اللاتينية المغامرات العسكرية الأمريكية السابقة في المنطقة وآخرها غزو بنما عام 1989 للاطاحة برئيسها مانويل نورييجا، إضافة إلى دور وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) في عمليات دامية مع حركات تمرد وضدها، وايصال واشنطن عسكريين طغاة إلى الحكم.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مادورو و24 من مسؤوليه، في خطوة نادرة تستهدف رئيس دولة يمارس مهامه بعد عمله على انتخاب جمعية تأسيسية تضم موالين له وتتجاوز صلاحياتها المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه المعارضة.

والهيئة التي باشرت مهامها هذا الشهر بدأت التضييق على السياسيين المعارضين.

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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