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في واقعة قطاري الإسكندرية.. حبس 4 محصلين بقطار بورسعيد بتهمة التزوير والإهمال

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مصراوي Masrawy

في واقعة قطاري الإسكندرية.. حبس 4 محصلين بقطار بورسعيد بتهمة التزوير والإهمال

04:56 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

في واقعة قطاري الإسكندرية.. حبس 4 محصلين بقطار بورسعيد بتهمة التزوير والإهمال

الإسكندرية – محمد عامر:

أمر المستشار مصطفى حلمى، رئيس نيابة شرق الإسكندرية الكلية، اليوم الأربعاء، بحبس 4 محصلين بهيئة السكة الحديد بقطار رقم 571 القادم من بورسعيد 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة تزوير معلومات عن تواجدهم داخل القطار، وإهمالهم في ترك القطار وقت الحادث.

وكشفت تحقيقات نيابة شرق الكلية في الإسكندرية مع كمسارية القطار رقم 571 "تزويغ" أقدم كمسري على القطار وآخر من العمل على القطار، قبل وصوله إلى مكان الحادث.

وتواصل النيابة التحقيق فى حادث تصادم قطاري خورشيد، ما تسبب في مقتل 41 وإصابة 179 آخرين، بالاستماع إلى أقوال 10 مسؤولين بهيئة السكة الحديد لتحديد أسباب الحادث.

وكانت النيابة قررت استدعاء كل من نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية لقطاع الصيانة، ورئيس الإدارة المركزية لتشغيل القطارات، ومدير عام التشغيل بالمنطقة المركزية، ومدير عام صيانة البنية الأساسية، ومدير عام التشغيل لمنطقة غرب، ومراقب فني القباري، ومراقب حركة القباري، وملاحظ بلوك منطقة البيضا، ومدير محطة سيدى جابر.

وكان المستشار سعيد عبد المحسن، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قد أصدر قرارًا بحبس سائق قطار القاهرة ومساعده وسائق قطار بورسعيد وعامل بلوك أبيس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

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