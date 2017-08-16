إيقاف مدير وموظفة بالإدارة الصحية في القوصية بأسيوط عن العمل

أسيوط - أسامة صديق:

قرر المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط ، اليوم الأربعاء، إحالة مدير الإدارة الصحية بمركز القوصية وموظفة بالإدارة للتحقيق، وإيقافهم عن العمل، على خلفية ما أثير على وسائل التواصل الاجتماعي بما يسيء للسمعة الشخصية للطرفين ويتسبب في إيقاف سير العمل.

وكان الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة، قد تقدم بمذكرة للمهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، حول واقعة إساءة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تمس مدير الإدارة الصحية بالقوصية وإحدى الموظفات بالإدارة، ما دعا محافظ أسيوط إلى إصدار قراره بإيقاف الطرفين عن العمل وتحويلهما للشئون القانونية.