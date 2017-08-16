"التعليم العالي": 76 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالدبلومات الفنية حتى الآن

كتب- محمد قاسم:

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي، أن عدد طلاب الدبلومات الفنية الذين سجلوا رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق بلغ حتى الآن 76 ألف طالب وطالبة منذ فتح التسجيل أمس الثلاثاء.

وأضاف عطا في تصريحات صحفية، أن عملية تنسيق رغبات طلاب الدبلومات الفنية انطلقت أمس الثلاثاء وتستمر حتى يوم الاثنين 21 أغسطس الجارى، بحد أدنى 60% لدبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات، 75% كحد أدنى لدبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدى الخدمات الصحية، و60% لدبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة للوزارة ونظائرها.