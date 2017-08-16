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للرجل.. أيهما تفضل المرأة القوية أم الضعيفة ؟

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مصراوي Masrawy

للرجل.. أيهما تفضل المرأة القوية أم الضعيفة ؟

04:54 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

للرجل.. أيهما تفضل المرأة القوية أم الضعيفة ؟

الرجل يفضل المرأة القوية أم الضعيفة

كتبت-نرمين الجلاد:

هل يفضل الرجل المرأة الضعيفة أم صاحبة الشخصية القوية؟ سؤال حير كثير من النساء، وخاصة في ظل التناقص الواضح، فالرجل المصري يعجب بالمرأة القوية التي تتحدي ظروف الحياة معه، ولكن في نفس الوقت يميل الى المرأة الضعيفة لكي يسيطر على تفاصيل العلاقة، لذلك قام "مصراوي" بعمل استطلاع رأي للرجال المصريين عن هذا الأمر.

 قال "محمود سالم "، البالغ من العمر 25 عامًا "احب البنت اللي شخصيتها ضعيفة معايا، وقوية مع غيرى، لأن لو شخصيتها قوية هيكون فيه تنافر، والحب هيقل مع الوقت.

يرى " محمد غريب" البالغ من العمر 27 عامأ "أن المرأة الضعيفة أفضل من القوية، القوية تتسبب في خلق المشكلات ووقوع الصدام، ودائمة النقاش والجدال، بينما الشخصية الضعيفة لا تتدخل في حياة الزوج حتى لو أهانها أو أهملها، ولا تناقشه في أبسط أمور حياتهما.

يفضل" محمد إبراهيم" البالغ من العمر 30 عاماً، المرأة القوية التي تتغلب معه على مشاكل الحياة، ويثق في قرارتها.

أوضحت الدكتورة "أمل زكي" خبيرة علاقات إنسانية، أن الكثير من الرجال قد يجدون الزواج من المرأة ذات الشخصية القوية نوع من التحدي لرجولتهم، وسيطرتهم على المنزل، ومجموعة أخرى من الرجال يعتبرون الزواج من سيدة قوية الشخصية عاملاً مساعداً لهم في التقدم إلى الأمام في العمل والمنزل والحياة، فهي مكملة لهم.

وأضافت الدكتورة "أمل" أن الرجل السوي ذو الشخصية الواثقة والقوية  يفضل المرأة صاحبة الشخصية القوية والمثقفة والمستقلة برأيها وفكرها حتى لا تصبح فريسة سهلة لمن يريد هدم الأسرة، وأن تكون قوية في بعض المواقف الصعبة حتى تعطي الاطمئنان له أثناء غيابه بأنها قادرة على التعامل مع المواقف الصعبة وتربية الأطفال.

وقالت أمل زكي أن الرجل صاحب الشخصية الضعيفة يريد زوجة يسيطر عليها، حتى يعوض الشعور بعدم الثقة في نفسه، لذلك تنصح الدكتورة أمل ذكي الرجل الشرقي بمحاولة تغير نمط التفكير واختيار زوجة قوية ذات شخصية مستقرة لبناء أسرة ناجحة.

 

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مصراوي Masrawy

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