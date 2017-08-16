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«البترول»: تنمية حقل الغاز «ظهر» تمضى بوتيرة سريعة

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«البترول»: تنمية حقل الغاز «ظهر» تمضى بوتيرة سريعة «البترول»: تنمية حقل الغاز «ظهر» تمضى بوتيرة سريعة

التحرير

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تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، سير العمل بمشروع تنمية حقل الغاز الطبيعي "ظهر"، في محافظة بورسعيد؛ لتحفيز العاملين والتواصل المباشر مع منفذي المشروع، ما يعطي دفعات قوية لأعمال التنفيذ.

وأكد الوزير، في تصريحات خلال تفقده للموقع، أن زيارته للمشروع تهدف إلى التقييم والمراجعة المستمرة لموقف أعمال الشركات العاملة فيه؛ حرصاً على تنفيذه وفقاً للبرامج الزمنية المخططة، التي تم الالتزام بها.

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وأشار إلى أن تنفيذ المشروع يمضي بوتيرة سريعة بهدف البدء في انتاج الغاز الطبيعى من الحقل قبل نهاية العام الحالي حيث يصل الإنتاج تدريجياً الى 2.7 مليار قدم مكعب غاز يومياً بعد اكتمال كافة مراحل العمل بالمشروع الذى تبلغ استثماراته نحو 12 مليار دولار، ترتفع الى 6ر15 مليار دولار بنهاية أعمال المشروع.

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التحرير

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