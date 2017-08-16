أخبار عاجلة

بالصور- صحيفة برتغالية: قصة حب بين "أبوهشيمة" وشقيقة "رونالدو" -
"عرفان وعامر".. يصلان مجلس الوزراء للقاء "إسماعيل" -
رئيس جامعة الأزهر: النقاب حرية شخصية.. وهذا سبب غيابنا عن التكريم في عيد العلم (حوار) -
4 قيادات بالصحة يجتمعون مع وفد الصيادلة لحل مشاكلهم -
المشدد 3 سنوات لشقيقين بتهمة حيازة متفجرات في المرج -
الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "الحشيش مش بتاعي والسبب خناقة" -
قطر ترحب بقرار السعودية السماح لمواطنيها أداء الحج وتحملها مسؤولية سلامتهم -
محافظة القاهرة تحتفل بمرور 150 عام على تأسيس القاهرة الخديوية -
تأجيل محاكمة بديع و13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم" لـ14 سبتمبر -
شاهد بـ"أحداث البحر الأعظم": نجلي توفى بـ3 رصاصات.. و"البلتاجي" المسؤول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

قرطام: من يطالب بتعديل الدستور مغيّب ويجب إسقاط عضوية «نصر الدين»

Google+ Print
قرطام: من يطالب بتعديل الدستور مغيّب ويجب إسقاط عضوية «نصر الدين» قرطام: من يطالب بتعديل الدستور مغيّب ويجب إسقاط عضوية «نصر الدين»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

انتقد المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين وعضو مجلس النواب، مقترح النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، بتعديل بعض مواد الدستور، خاصة المادة 140 بمد فترة الرئاسة لـ6 سنوات وليس 4 سنوات فقط.

وأضاف قرطام لـ«التحرير» أن المشرع الذي وضع الدستور في 2014 حظر أي اقتراب من مادة الرئيس، فهي محصنة ولا يجوز الاقتراب منها أو إجراء أي تعديل عليها.

وأوضح أنه لن يحدث أي تعديل في مدة الرئيس إلا إذا تم إلغاء الدستور ككل، ووضع دستور جديد، مؤكدا أنه ليس من حق البرلمان ولا أي شخص تعديل مدة الرئيس، ولا الشعب أيضا صاحب الحق في التعديل، لكن صاحب الحق في إلغائه وعمل دستور آخر.

شاهد أيضا

وأشار إلى أن الدستور وضع للأمة، والأمة تعني الشعب بحاضره ومستقبله، والشعب الآن لا يستطيع تعديله لأن هناك أجيالا مستقبلية قادمة، مشيرا إلى أن مسألة تعديل الدستور لا تجوز أبدا والحل الوحيد إذا الشعب رأى ذلك فليُسقط الدستور، لافتا إلى أنه لا يوجد هناك أي مطالبات شعبية بذلك، و«تقديري أن الرئيس لا يفكر في ذلك أيضا».

ولفت إلى أن أي شخص ينادي بتعديل الدستور «فهو مغيب الوعي تماما»، مطالبا بـ«إسقاط عضوية النائب إسماعيل نصر الدين من المجلس لأنه أقسم على احترام الدستور والآن يفعل عكس ذلك».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء

وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء

رئيس «تنشيط السياحة» يزور أوكرانيا وبولندا

رئيس «تنشيط السياحة» يزور أوكرانيا وبولندا

تباين مؤشرات البورصة خلال منتصف التعاملات

تباين مؤشرات البورصة خلال منتصف التعاملات

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه