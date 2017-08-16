رغم ارتفاع «التضخم».. هل يلجأ «المركزي» لزيادة الفائدة للمرة الثالثة؟

التحرير

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كتبت- أمل نبيل وعلياء حسني:

توقع اقتصاديون، أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الشهر الجاري، بعد أن رفعها بمعدل 2% خلال شهر يوليو لكبح جماح التضخم.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في شهر يوليو الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس إلى 18.75% و19.97% على التوالى، إلا أن معدلات التضخم واصلت ارتفاعها إلى مستويات قياسية، وقفز معدل التضخم إلى 35.2% خلال شهر يوليو، وهو أعلى معدل له منذ 31 عاما بسبب رفع أسعار المواد البترولية في نهاية يونيو، والكهرباء في أول يوليو.

نقص المعروض لن يزيد برفع أسعار الفائدة

وتوقع الدكتور مدحت نافع، أستاذ الاستثمار والتمويل، أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية غدًا الخميس.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي غدا الخميس لمناقشة أسعار الفائدة.

وأضاف نافع أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تهدف إلى محاربة التضخم والوصول إلى معدلات تضخم 13% بنهاية عام 2018 وهورقم صعب تحقيقه فى ظل الظروف الحالية.

وأعلن البنك المركزي استهداف الوصول بمعدلات التضخم فى الأجل المتوسط بنحو 13%، مشيرًا إلى أن نسبة التضخم المستهدفة قد تزيد أو تقل 3% وسيتم الوصول إليها خلال الربع الأخير من العام المقبل 2018.

"البنك المركزي يجب أن يُحلل بشكل علمي الأسباب التى أدت إلى وصول معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، فارتفاع الأسعار في الماضي عندما كانت معدلات التضخم لا تتجاوز 13% كان يرجع إلى زيادة الطلب على السلع بسبب زيادة المعروض النقدي والإفراط في طباعة البنكنوت، لذلك كان يتم امتصاص المعروض النقدي من خلال رفع أسعار الفائدة والتى تعد علاجا ناجحا في حالة التضخم الناتج عن زيادة الطلب".. بحسب نافع.

وأشار إلى أن ارتفاع معدلات التضخم بعد التعويم، يرجع إلى نقص المعروض من السلع بسبب تدني قيمة الجنيه أمام الدولار وانخفاض معدلات الاستيراد، مؤكدًا أن رفع أسعار الفائدة في هذه الحالة أدى إلى زيادة التضخم.

وتشهد البلاد موجة غلاء منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، بسبب ارتفاع الدولار بنحو 100% أمام الجنيه، وهو ما رفع تكلفة الإنتاج والاستيراد.

وأكد مدحت نافع أستاذ الاستثمار والتمويل، أن زيادة المعروض تتطلب ضخ استثمارات جديدة وهو ما لا يمكن أن يحدث في ظل ارتفاع أسعار الفائدة واقترابها من مستوى الـ20%، وبالتالي ستستمر معدلات التضخم فى الارتفاع حال الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، مضيفًا أن أزمة نقص المعروض لن تتلاشى وحدها دون تحريك أسعار الفائدة، منوهًا بأن السبب الرئيسي لقيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة الشهر الماضي هو الضغط الذي مارسته البنوك عليه لشراء الديون الحكومية بسعر فائدة أعلى.

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وشدد نافع على أهمية أن تضم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اقتصاديين بجوار المصرفيين حتى يتم اتخاذ قرارات صحيحة تصب فى صالح الاقتصاد.

مستهدفات «المركزي» لخفض معدلات التضخم لم تتحقق

وتوقع مصطفى نمرة الخبير الاقتصادي، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية دون تغيير، مضيفًا: "لا داعي لمزيد من رفع أسعار الفائدة، بعد أن تم رفعها الشهر الماضي بسبب الضغوطات التي مارسها صندوق النقد الدولي على الحكومة المصرية".

وعن أسباب عدم وجود احتمالية لخفض معدلات الفائدة، أشار نمرة في تصريحاته لـ"التحرير"، إلى أن مستهدفات البنك المركزي لخفض معدلات التضخم لم تتحقق بعد، متوقعًا أن يبدأ البنك المركزي في خفض معدلات الفائدة عقب الوصول بمعدلات التضخم إلى مستوى 13%.



معدلات التضخم تعود إلى مستوياتها الطبيعية بدءًا من سبتمبر

وتوقعت شركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون أدنى تغيير.

وقالت سارة سعادة، محللة أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بالشركة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن الحكومة نفذت عددًا من الإصلاحات المالية المتوقعة في يوليو والتي أسهمت في ارتفاع التضخم الشهري، إلا أن هذه التدابير أدت إلى تحسن الرؤية في الأسواق وقللت من المخاوف حول حدة الإصلاحات.

وتتوقع الشركة أن يستفيد البنك المركزي من أسعار الفائدة الحالية حتى يعود التضخم إلى المستويات الطبيعية ابتداء من سبتمبر المقبل.

وقالت سعادة "ما زلنا نعتقد أن الرفع الأخير (لأسعار الفائدة) سيكون له أثر محدود على احتواء التضخم، الذي نتوقع أن يعود إلى المستويات الطبيعية، بداية من سبتمبر المقبل".